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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قرار من النيابة بشأن واقعة «التحرش اللفظي» بفتاة في الإسكندرية

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:09 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة أول المنتزه بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول اتهام شخص بالتحرش اللفظي بفتاة، حال سيرها في الطريق العام، ما دفعها إلى التعدي عليه لفظيًا، فتطاول عليها بالضرب، وأحدث بها إصابات في أماكن متفرقة من الجسد، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة المتواجدة المنطقة لتفريغها وفحصها.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الاسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يُفيد برصد صور متداولة على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعنوان "واقعة اعتداء وتحرش لفتاة في المنتزه تتحول إلى ثورة غضب على التواصل الاجتماعي".

وتوصلت التحقيقات بعد تتبع مصدر الفيديو، تم التوصل إلى الفتاة، ومحل إقامتها نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبسؤالها اتهمت أحد الشاب بالتعدي عليها بالطريق العام.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إلقاء القبض عليه، وباقتياده إلي قسم شرطة أول المنتزه، وبمواجهته قرر بارتكاب الواقعة، تم تحرير محضر إداري، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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