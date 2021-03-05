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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف: رحلة الإسراء والمعراج كانت كاشفة

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:08 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
أميرة العناني
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن رحلة الإسراء والمعراج كانت كاشفة فيما كشفته عن مكانة الحبيب "صلى الله عليه وسلم" عند ربه فعندما وصل مع الأمين جبريل "عليه السلام" إلى مكان معلوم، وقال "صلى الله عليه وسلم" تقدَّم يا أخي يا جبريل، قال جبريل "عليه السلام" بل تقدم أنت يا محمد فما منا إلا له مقام معلوم، فهو "صلى الله عليه وسلم" سيد ولد آدم ولا فخر، وهو أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر.

وتابع وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة من مسجد "سيدي عبد الرحيم القنائي" بحضور اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، وعدد كبير من قيادات الدعوة وأعضاء مجلس الشعب والشيوخ بالمحافظة، إنه: "هو الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والإسراء والمعراج أمر يسير على الله لكنه عجيب في دنيا الناس، ثم قال سبحانه: "بعبده" لم يقل بنبيه ولا برسوله فمقام العبودية أعلى المقامات، وإضافة العبودية لضمير الجلالة هي إضافة تشريف وتعظيم".

وشدد وزير الأوقاف على ضرورة الإكثارمن الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله "صلى الله عليه وسلم"،مشتسدا بقول النبي: "إنَّ أولى النَّاسِ بي يَومَ القيامةِ أَكْثرُهُم عليَّ صلاةً".

وفي ختام خطبته، هنأ جمعة، أهالى محافظة قنا بالعيد القومي لمحافظتهم، مشيرًا إلى أنه يأتي كذكرى لانتصار عظيم على غاشم محتل، فكانوا رجالًا عند حسن ظن بلدهم بهم مكبدين عدوهم خسائر فادحة، مؤكدًا أنهم لم يكونوا أكثر عددًا وعدة ولكنهم كانوا أكثر إيمانًا بالله وبهذا الوطن وبإبائهم وكرامتهم وكرامة بلدهم العزيزة، حيث تجد في كل مكان ملحمة شامخة، تشهد بعظمة هذا الشعب وإبائه.

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