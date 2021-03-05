قافة طبية متعددة التخصصات مجانية بمركز الرحمانية

وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، بوصول الخدمة الطبية للمرضى من أهالي المحافظة الأكثر احتياجًا للرعاية تيسيرًا عليهم، وتقديم الخدمة على أكمل وجه.وفى ذات السياق نظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة بقيادة الاستاذ الدكتور محمود طلحة مرسي وكيل الوزارة قافلة طبية شاملة استهدفت قرية بويط مركز الرحمانية، واستمرت لمدة يومين ٣، ٤ مارس الحالي ضمت عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة "الباطنة، الأطفال، الرمد، الجلدية، الجراحة، عظام، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، أسنان، مسالك بولية"، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالى القرية.وشهدت القافلة إقبالا كثيفا من المواطنين، حيث تم الكشف وصرف علاج بالمجان على حوالي ١٥٦٩ مواطنا من أهالي القرية، تنوعت ما بين ٣٤٦ حالة باطنة، و١٨٦ حالة جراحة عامة، و٩٥ نساء وتوليد، و٢٩٧ حالة اطفال، ١١١ حالة مسالك بولية، و١٢٣ حالة جلدية، و١٤٠ حالة رمد و٦٠ حالة أسنان و١٢٨ حالة أنف واذن و٨١ حالة تنظيم الأسرة مع صرف الأدوية اللازمة بالمجان.