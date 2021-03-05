اتفاق إيطاليا والاتحاد الأوروبي على العمل معا لإنقاذ أليتاليا للطيران

اتفقت المفوضية الأوروبية والحكومة الإيطالية على "العمل معا بشكل بناء" لإيجاد حلول مجدية بشأن ملف شركة الطيران الإيطالية المتعثرة، أليتاليا.وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن نائبة رئيسة المفوضية، مارجريت فيستاجر، تحدثت مع وزراء المالية دانيلي فرانكو والتنمية الاقتصادية جيانكارلو جيورجيتي والبنية التحتية إنريكو جيوفانيني، في الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة حول ملف أليتاليا.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لوزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية القول إن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا اتفقا على بدء محادثات فنية خلال الأسبوع المقبل "لتقييم الحلول المحتملة بالتفصيل بهدف التأكد من أن شركة الطيران الجديدة التي ستؤسس في وقت قريب للغاية (لتحل محل أليتاليا)، تتفق مع قواعد القانون الأوروبي والوطني".