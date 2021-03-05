إطلاق «مصرية بـ 100 راجل» وأغنية «اتكلم عربي».. حصاد «الهجرة» في أسبوع

الهجرة تعلن دعم المحافظات المصنعة ضمن مؤتمر "مصر تستطيع"



وزيرة الهجرة تشهد فاعليات تسجيل الأغنية الرسمية للمبادرة "اتكلم عربي"



وزيرة الهجرة تعقد أولى لقاءات مبادرة «مصرية بـ100 راجل»



شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج العديد من الأخبار المهمة - من 24 إلى 4 مارس الجاري- حيث شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في ندوة حوارية افتراضية مع عدد من المصريين بالخارج، عبر تطبيق clubhouse، حضرها نحو 500 من المصريين بالداخل والخارج، استعرضت خلالها جهود وزارة الهجرة في عدد من الملفات التي تأتي تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بربط مواطنينا بالخارج بوطنهم الأم ودمجهم في خطط التنمية، ودور وزارة الهجرة في تلبية احتياجات المصريين بالخارج.من جانبها، قالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم: "إننا نحرص على الاستفادة من جميع وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق الكفاية الاتصالية مع المصريين بالخارج، لذلك جاءت مشاركتي في تلك الندوة الحوارية الأولى من نوعها عبر تطبيق clubhouse الجديد، الذي أتاح لنا فرصة للتحدث والاستماع لنحو 500 من المصريين بالداخل والخارج في آن واحد، في استمرار لتنفيذ استراتيجية وزارة الهجرة بالتواصل مع مواطنينا بالخارج".وأضافت وزيرة الهجرة أنها استعرضت خلال الندوة جهود عمل الوزارة في عدد من الملفات وسلطت الضوء على المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" التي تستهدف الحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز روح الانتماء في نفوس أبنائنا بالخارج، داعية المشاركين بالندوة المشاركة بالمبادرة من خلال معسكر «اتكلم عربي»، الذي ينظمه الوزارة للأطفال المقيمين في الخارج، ليتحدثوا اللغة العربية ويتعرفوا على العادات والتقاليد المصرية، وتشارك وزيرة الهجرة بنفسها في هذه المعسكرات للتحدث من الأطفال وتمارس معهم عددا من الأنشطة التي تستهدف الحفاظ على الهوية المصرية.كما استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لبحث الإعداد لإجراء زيارات ميدانية في عدد من المحافظات المنتجة في إطار مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة الخبراء المصريين بالخارج، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.من جانبها، قالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم: "إننا نسعى لتعظيم الاستفادة من من خبرات أبناء مصر بالخارج -المشاركين في النسخة السادسة من مؤتمرات مصر تستطيع والتي تحمل شعار (مصر تستطيع بالصناعة)- في دعم ملف الصناعة المصرية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وقد جاء الإعداد لزيارات ميدانية لعدد من المحافظات المنتجة والمُصنعة، ليصاحب الندوات الحوارية الاستباقية للمؤتمر التي تنظمها وزارة الهجرة للخبراء المصريين بالخارج في مجال الصناعة، بهدف تشجيع المُصنعين والمنتجين في هذه المحافظات ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بها، والترويج خارجيا للصناعات والحرف النادرة ذات الطابع المصري".وأضافت وزيرة الهجرة أنه سيتم التنسيق والإعداد لإجراء زيارة ميدانية لمنطقة الواحات كأولى المناطق المستهدف زيارتها في هذا الإطار، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبمشاركة عدد من الخبراء والمستثمرين المصريين بالخارج ذوي الشأن المشترك، كذلك عدد من شباب الدارسين المصريين بالخارج، حيث تتميز هذه المنطقة الهامة بإنتاج التمور ذات الجودة العالية والصناعات المرتبطة بها، ما استدعى المساهمة وتضافر الجهود لتقديم الدعم اللازم والعمل على الترويج لها خارجيا بمساعدة المصريين بالخارج، ما سيؤدي لمزيد من التقدم والتميز لمصر في هذا المجال.وشهدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فاعليات تسجيل الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي جاءت كلماتها من تأليف المؤلف الكبير الدكتور مدحت العدل، ويلحنها الملحن والموزع "ميشيل فاضل"، وتغنيها المطربة الشهيرة "كارول سماحة"وتنفذها شركة راديو وان للانتاج الإعلامي والفني.للمرة الثانية.. وزيرة الهجرة تشارك بندوة حوارية عبر clubhouse بمشاركة 350 مصريا بالخارجفيما عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أولى لقاءات مبادرة «مصرية بـ100 راجل»، بمشاركة 45 سيدة مع نماذج من المرأة المصرية بالخارج في عدد من الدول حول العالم، لافتة إلى أنه تم اختيار موعد أول لقاء بالمبادرة في الأول من شهر مارس ليكون تزامنا مع بداية شهر المرأة.وأشارت الوزيرة إلى أن التحديات التي تواجه الدولة المصرية كثيرة، وأنه عند الحديث عن تكوين لوبي للمصريين بالخارج، يجب أن يتم العمل مع كافة الشرائح ليكونوا خط الدفاع الأول للدولة المصرية بالخارج ضد هذه التحديات، مؤكدة أنه سيتم دعمهم بكافة الحقائق عن وطنكم لتصدوا تلك الشائعات.ونوهت وزيرة الهجرة إلى مبادرة "حياة كريمة" لدعم القرى الأكثر احتياجا، لافتة إلى أن هذه رسالة قوية جدا للدولة بأنها تدعم المواطن المصري في هذه القرى لتوفير حياة كريمة له، وهو المشروع الذي قطعت فيه مصر شوطًا كبيرًا، في سبيل الارتقاء بحياة المصريين في المناطق الأكثر احتياجا، بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.وتابعت: "أنه وبالتعاون مع وزارة التخطيط تم إطلاق مبادرة خاصة بالمصريين بالخارج تحت شعار "أصلك الطيب"، بهدف لإشراك المصريين بالخارج ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري، من منطلق التنسيق بين كافة المبادرات المجتمعية ووضعها تحت بوتقة واحدة لتعظيم أوجه الاستفادة منها في هذه إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية، وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تحديد 10 مشروعات بالقرى المستهدفة يمكن للمصريين بالخارج الراغبين في المشاركة بالمبادرة، توجيه الدعم لها، كذلك العمل على إدراج عدد من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، ضمن القرى المستهدفة للتطوير في مبادرة حياة كريمة".وخلال اللقاء، أعلنت الوزيرة عن قيام سيدة أعمال مصرية يونانية بالتبرع لمبادرة "حياة كريمة" ودعمها بـ ٢٠ ألف يورو، وأن سيادتها قامت بالتواصل مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لاختيار القرية التي سيوجه لها هذا الدعم.