سكرتير عام أسوان يفتتح مسجد السلام بأبو الريش (صور)

افتتح العميد أيمن رضا، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، والدكتور محمد عزت، وكيل وزارة أوقاف أسوان، اليوم الجمعة، مسجد السلام بمنطقة المليقطة بأبوالريش بحري.وجاء ذلك في إطار خطة وزارة أوقاف أسوان لافتتاح بيوت الله وإعمارها، وبناءً على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.بينما افتتحت قيادات مديرية أوقاف أسوان مسجد خالد بن الوليد بالخلاصاب بأبوالريش قبلي.وجاءت افتتاحات مديرية أوقاف أسوان مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المصلين.جدير بالذكر، أنه أدى الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، خطبة الجمعة بمسجد السلام بمنطقة أبوالريش بحري عقب افتتاحه، وتأتي تحت عنوان ''رحلة الإسراء ومكانة الحبيب صلى الله عليه وسلم فيها''.