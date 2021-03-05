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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا: رحلة بابا الفاتيكان للعراق خطوة على طريق الأخوة الإنسانية

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:00 م
سيرجو ماتّاريلا
سيرجو ماتّاريلا
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قال الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، إن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى العراق تمثل خطوة على طريق الأخوة الإنسانية.

ووصل البابا فرانسيس إلى العراق، فى زيارة تاريخية تستمر ثلاثة أيام تشمل محافظات النجف وذي قار واربيل ونينوى.

وقال رئيس الجمهورية في رسالة بعثها إلى البابا فرنسيس، اليوم الجمعة، "أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إليكم على الرسالة التي أردت توجيهها وأنت تهم بالانطلاق في الرحلة الرسولية المنشودة إلى العراق، التي لم يتمكن القديس يوحنا بولس الثاني من القيام بها".

وتابع "وجودكم في العراق يمثل بالنسبة للطوائف المسيحية الشهيدة في ذلك البلد والمنطقة بأسرها، شهادة ملموسة على التقارب والاهتمام الأبوي إن مهمتكم لها أهمية خاصة أيضا كدليل على الاستمرارية بعد الرحلة الرسولية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تخطو هنا خطوة أخرى على المسار الذي رسمته وثيقة (الأخوّة الإنسانية)".

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن طائرة البابا وصلت إلى مطار بغداد وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمى، وعدد من المسؤولين ورجال الدين العراقيين، ومن المنتظر أن يزور البابا عدة مواقع دينية وتاريخية خلال الزيارة.

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