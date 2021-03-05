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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس فى العاصمة الإدارية لصلاة عشية رسامة أساقفة جدد غدًا

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:10 م
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ مساء غدٍ صلاة عشية رسامة أساقفة جدد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتمم قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال طقس الرسامات تجليس الأنبا مكاريوس، أسقفا للمنيًا؛ والأنبا ساويرس، أسقفًا لدير الأنبا توماس السائح، ورسامة الراهب أغابيوس الأنبا بيشوي أسقفًا ورئيسًا لدير للأنبا بيشوي، والقمص ثاؤفيلس المحرقي، أسقفًا لأبو قرقاص، والقمص سرابيون السرياني، أسقفًا على إبراشية شرق النيل.

كما يتمم بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية رسامة القمص أخنوخ للأنبا بيشوي، أسقفا لإفريقيا، والقمص سيداروس الصموئيلي أسقفًا عامًا لعزبة النخل، والقمص زوسيما المحرقي للولايات المتحدة الأمريكية، والراهب مارتيريوس أفا مينا لعين شمس والمطرية.

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