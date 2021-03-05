العراق: زيارة البابا فرنسيس رسالة للإنسانية

أكدت وزارة الداخلية العراقية أن زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للعراق تأتي لترسيخ قيم المحبة والنبل، لما للبابا من مكانة كبيرة في القلوب.وقال اللواء خالد المحنا المتحدث باسم الوزارة - في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز الإخبارية اليوم الجمعة "إن البابا بالتأكيد سيسعد بزيارة العراق مهد الحضارات والرسالات وسيجد الكثير من المحبة والتقدير من الشعب العراقي"، مشيرا إلى أن هذه الزيارة ليست زيارة عابرة وإنما في الحقيقة هي زيارة مهمة وتعد رسالة للإنسانية أجمع في ظل المعاناة التي عاناها الشعب العراقي من الحروب والأزمات على مدار السنوات الماضية.وأضاف أن البابا جاء إلى هذه المنطقة من العالم ليطلب الاستقرار للعالم وإنهاء تحارب المصالح العالمية، وزيارته إلى أراضينا لها مكاسب روحية ومعنوية ورسالة لبناء واقع إنساني آمن من الحروب.وأوضح أن القوات الأمنية العراقية لديها الجاهزية والقدرة على تأمين الزيارة وهناك تشديدات أمنية كبيرة وإجراءات احترازية مشددة لتلك الزيارة، لافتا إلى أن الزيارة ستشمل بغداد وأربيل ونينوى وذي قار.وقال: "إنه منذ عقود طويلة والعراق يتصدر الحروب والأزمات والقتل والدمار ونأمل من خلال هذه الزيارة يكون للعراق الاهتمام بحضارة هذه البلد، ونأمل أن تكون هذه الزيارة فرصة للعراق للبناء المعنوي والمادي وأن تكون بداية خير للشعب العراقي".وكان البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، قد حظي عقب وصوله إلى مطار بغداد الدولي اليوم باستقبال رسمي وشعبي، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وعدد من المسؤولين ورجال الدين العراقيين.ثم توج إلى قصر بغداد، برفقة رئيس الوزراء العراقي، حيث سيكون في استقباله الرئيس العراقي برهم صالح.