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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السكة الحديد تنفى إنهاء التعاقد على توريد 100 جرار مع شركة أمريكية

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:39 م
جريدة الدستور
علا غزال
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نفى المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس ادراة الهيئة القومية للسكك الحديدية ما تداولته عدد من المواقع الالكترونية من سعي هيئة السكة الحديد لإنهاء التعاقد مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد وأن أعمال التقييم والفحص للعروض رجحت عرض الشركة، وأنه سيتم إعلان فوزها بالاشتراك مع البنك الأوربى الممول لتكلفة شراء الجرارات الـ 100، حيث تجرى كافة إجراءات الشراء بالتنسيق مع البنك الأوربى الممول لتكلفتها.

وأوضح رسلان أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة وأن هناك 4 شركات عالمية من دول أمريكا والهند وروسيا تقدمت للمناقصة وأن اختيار الفائز يحدده العرض الفني والمالي لكل شركة ووفق إجراءات تتسم بالشفافية التامة والفرص المتساوية لكافة الشركات وأنه سيتم خلال شهر أبريل المقبل تحديد الشركة الفائزة بحق توريد 100 جرار جديد طبقا لكراسات الشروط الخاصة بهذه المناقصة وفي ضوء اللوائح المعتمدة من الهيئة والبنك الأوروبي ونتيجة فحص العروض الفنية والمالية من قبل لجنة فنية ومالية مشتركة من كل من (استشاري المشروع – الهيئة – البنك الممول ).

وجدير بالذكر أن هذه الصفقة ممولة من قبل بنك الإعمار الأوروبي بمبلغ 290 مليون يورو ليرتفع عدد الجرارات الجديدة العاملة بعد ذلك بالهيئة إلى 260 جرار عقب وصول هذه الجرارات ودخولها الخدمة.

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