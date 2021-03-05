«الشريف» خلال إزالة كافيه زجاجي بالكورنيش: البحر ملك أهل إسكندرية (فيديو)

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه وعد المواطنين من أهالي الإسكندرية وزائريها، بإزالة كل ما يعوق رؤية البحر والاستمتاع به.جاء ذلك خلال جولة تفقدية لموقع إزالة الكافيه الزجاجي بطريق الكورنيش بمنطقة لوران، بحضور محارب هيلع رئيس حي شرق.وأضاف لـ«الدستور» أن الحواجز والكافيهات التي تتواجد على ممشى الكورنيش يتم تأجيرها من المحافظة، ولأن كل ما يهم المواطن السكندري هو شغلنا الشاغل، تم إزالة 70%من الحواجز التي تعوق الرؤية، بالشواطئ والكافيهات، وذلك بمجرد انتهاء فترة التعاقد مع المحافظة، مثل ما تم في كافيه تافرنا، وفور باي فور، وبعض الشواطئ والمخالفات بنادي التطبيقيين والمهندسين.وأكد أنه لا يوجد خلاف مع المستأجرين، ولكن البحر هو ملك لكل أهل الإسكندرية، مشيرًا إلى إزالة معوقات رؤية البحر أسعد المواطنين الذي خرجوا للتنزه بتلك المناطق من الصباح الباكر.وأشار الشريف إلى إزالة 4 مواقع حتى الآن، ونحن ملتزمون أمام المواطن السكندري بأن كل ما يحجب رؤية البحر يتم إزالته، مع الوضع في الإعتبار أن هناك فنادق سياحية يتعدي تكلفتها مليارات تحجب ما يقرب من 30 مترا فقط، وهي مساحة بسيطة مقارنة بطول الكورنيش الذي يصل إلى 16.5كيلو، لافتًا إلى طريق الكورنيش من المنتزه وحتى الانفوشي، لا يوجد سوى 2كيلو متر فقط حجب للرؤية متقطعين بطول الكورنيش.وأشار إلى أن حق الدولة أن تطور من المحافظة، وهذا حق المواطن السكندري علينا أن يكون الكورنيش ورؤية البحر متاح لجميع أهل إسكندرية.