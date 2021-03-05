وزيرة الثقافة تتفقد منفذ الهيئة العامة للكتاب ببورسعيد

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، منفذ الهيئة العامة للكتاب بمدينة بورفؤاد بعد تطويره، في ثاني أيام زيارتها للمحافظة.واطلعت الوزيرة على أقسام المنفذ، وما يحتويه من كتب وموسوعات علمية في شتى المجالات، مشيدة بتنوع محتويات المنفذ.وكانت وزيرة الثقافة، أطلقت مساء أمس الخميس، فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتي تستمر طوال العام الحالي 2021، وذلك بالمركز الثقافي، وتضمنت عروض لفرقتي بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية، أعقبها افتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم تكريم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها، بينما تضمن الاحتفال الفني فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا: ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم قدم الفنان هاني شاكر مجموعة من أشهر أغانيه.