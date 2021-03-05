إيران: 81 وفاة وأكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 81 حالة وفاة، و8 آلاف و367 إصابة بفيروس "كورونا" على مستوى البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري في إفادتها الصحفية اليومية بشأن حالة تفشي الفيروس في إيران، إن إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء ارتفع بذلك إلى 60 ألفا و512 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات المسجلة خلال نفس الفترة إلى مليون و673 ألفا و470 إصابة، تعافت من بينها مليون و428 ألفا و8 حالات.