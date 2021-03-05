السعودية: 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 379092 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 309 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 369 ألفًا و922 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 5 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.519 حالة منذ بداية الجائحة.