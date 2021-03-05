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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس البرلمان العربي يستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:53 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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استقبل عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الدكتور أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، وسعادة السفير فهمي فايد عضو المجلس ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، وخالد المحمود عضو المجلس. وقد بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البرلمان العربي والمجلس العالمي للتسامح والسلام والبرلمان المنبثق عنه.

من جانبه، أطلع رئيس البرلمان العربي على الدور الذي يقوم به المجلس العالمي للتسامح والسلام في نشر الفكر المستنير ومكافحة العنصرية والتعصب، مؤكدًا على أنه المدخل السليم في محاربة الفكر المتطرف الذي تسعى إلى نشره التنظيمات الإرهابية المتطرفة، كما أثني على رسالة المجلس العالمي للتسامح والسلام.

وبدوره، أشاد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام بالطفرة الملحوظة في نشاط البرلمان العربي في ظل قيادته الجديدة، مشيدًا بالمبادرات العديدة التي أطلقها البرلمان العربي مؤخرًا، وخاصة إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان، مؤكدًا على أن يمثل آلية عربية هامة لتعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان في الدول العربية والدفاع عنها.

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