كينيا تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

بدأت كينيا اليوم (الجمعة) حملة تطعيم المواطنين بلقاح أوكسفورد المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية عن "سوزان موكاتش" المسئولة البارزة بوزارة الصحة الكينية قولها ان "هذا قد يكون بداية نهاية الوباء".وأضافت القناة أن كينيا تعتزم تطعيم 25ر1 مليون شخص بحلول شهر يونيو المقبل و6ر9 مليون آخرين في المرحلة التالية، مع توقع وصول المزيد من اللقاحات في غضون أسابيع.وكانت كينيا قد تلقت أمس الأول الأربعاء أكثر من مليون جرعة من اللقاح المضاد للفيروس كجزء من برنامج كوفاكس العالمي، ويعد هذا هو جزء من الجرعات المخصصة بشكل مبدأي لكينيا والتي تبلغ 5ر3 مليون جرعة.