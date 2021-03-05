تركيب 134 ماكينة «ATM» جديدة بقرى الفيوم

كشف الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، أنه تم التنسيق مع عدد من البنوك لتركيب ماكينات «ATM» بعدد من الوحدات المحلية القروية، بالإضافة إلى أسوار المدارس والمستشفيات، بهدف التيسير على المواطنين.وأوضح نائب المحافظ، في بيان اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق مع البنك الأهلي على تركيب عدد 104 ماكينات، وبنك مصر 30 ماكينة، مؤكدًا حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات أمام عمليات التركيب؛ للتيسير على المواطنين بالقرى.