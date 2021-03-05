زيادة نسبة النساء بالبرلمانات على مستوى العالم إلى 25.5% خلال 2020

أكد الاتحاد البرلماني الدولي أن نسبة النائبات في البرلمانات تزداد ولكن التكافؤ بين الجنسين لا يزال بعيد المنال، مشيرًا إلى أن نسبة النائبات بالبرلمانات على المستوى العالمي بلغت 25.5 % عقب انتخابات 2020 أي بزيادة بلغت 0.6% مقارنة بعام 2019.وذكر الاتحاد في تقرير اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يوافق 8 مارس، أن التقدم المحرز لا يزال بطيئا للغاية على الرغم من انتظامه على مدى السنوات القليلة الماضية.. لافتا إلى أنه وفقا للتقدم الحالي فإنه سيتطلب تحقيق التكافؤ بين الجنسين في البرلمانات بمختلف أنحاء العالم 50 عاما أخرى.وأوضح التقرير أن جائحة كورونا قد أثرت سلبا في الانتخابات والحملات المنفذة خلال عام 2020، حيث تم تأجيل الانتخابات البرلمانية في 20 بلدا تقريبا بسبب الجائحة، في حين أجريت الانتخابات في 57 بلدًا.وأشار إلى أن الانكماش الاقتصادي الناجم عن الجائحة قد أدى إلى تفاقم أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية القائمة بين الجنسين وأثر سلبًا في قدرة النساء على تنظيم حملاتهن الانتخابية وحصولهن على مصادر لتمويل تلك الحملات.وقال التقرير إن العنف ضد النساء قد انتشر على الإنترنت أكثر من أي وقت مضى، وأصبح يُشكل تهديدًا خاصًا على مشاركة النساء في الحياة العامة.وعلى صعيد وجود المرأة بالمناصب القيادية العليا بالبرلمانات.قال التقرير إن 58 امرأة شغلت منصب رئيس البرلمان في عام 2020 أي 20.9% من تلك المناصب على المستوى العالمي..فيما شغلت النساء تلك المناصب في جميع مناطق العالم في عام 2020 مع وجود بعض الاختلافات على المستوى الاقليمي.وذكر التقرير أن الحصص الانتخابية للجنسين طبقت في 25 بلدا من أصل 57 شهدت تجديدات برلمانية في عام 2020.. وأنه في المتوسط شهدت البرلمانات التي اعتمدت نظام الحصص زيادة في انتخاب النساء إلى المجالس المنفردة أو الدنيا بنسبة 11.8% وزيادة في نسبة انتخاب النساء إلى المجالس العليا بنسبة 7.4 %.