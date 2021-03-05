الجيش اليمني يحرر عدة مناطق من مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز

استكملت قوات الجيش اليمني خلال الساعات الماضية تحرير كامل الأطراف الغربية من مديرية جبل حبشي، بعد تحرير كامل منطقتي القوز، والاشروح بمحافظة تعز.وبحسب وكالة الأنباء اليمنية، فإن المعارك تدور حاليا في آخر تبة تقع بين مديريتي جبل حبشي، وأن قوات الجیش في مديرية مقبنة، بات يفصلها حوالي 5 كيلو مترات عن القوات المشتركة في الساحل الغربي.وأوضحت الوكالة أنه لم يتبق أمام قوات الجیش في المديرية إلا منطقة العرض، والحناية، وفي حال تحريرها ستلتحم قوات الجيش في غرب تعز، مع جبهة الوازعية، والساحل الغربي.وفي الجبهة الشمالية الشرقية للمدينة، أكدت الوكالة أن الجیش تقدم إلى فرزة صنعاء، والمؤسسة الاقتصادية والعيسائي، وتأمين شارع ومستشفى الحمد.. لافتة إلى أن مليشيا الحوثي تكبدت خلال المعارك خسائر كبيرة في الأرواح بينهم قيادات ميدانية.