محافظ الفيوم يُعلن تطبيق آليات لدعم والتيسير على الفلاحين

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه يتم تطبيق عدد من الآليات لدعم الفلاحين وذلك من خلال البنك الزراعي، أو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بغرض تنفيذ منظومة الري الحديث، والتيسير على الفلاحين، خاصة أن الكثيرين منهم لا تتوفر لديهم السيولة المالية الكافية لتنفيذ المنظومة، لافتًا أن الدراسات اللازمة تتم من خلال مهندسى الرى بالمجان لصالح الفلاح.ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الموارد المائية والرى، إلى تخفيض مبلغ ال ٤٢٠٠ للفدان المقنن المائى لأصحاب الأراضي التى تستخدم المنظومة الحديثة فى الرى.جاء ذلك خلال لقاءه الثاني مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، لتبادل الرؤى والنقاش حول أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة، وبحث آليات حل بعض المشكلات التى تواجه المواطنين.