العثور على جثة طالب مقتول بالزراعات في المنوفية

سادت حالة من الرعب بين أهالي كفر وهب التابعة لمركز قويسنا، بمحافظة المنوفية، عقب العثور على جثمان شاب، مقتول بطلق ناري بمنطقة جناين وزراعات، وعلى الفور قام الأهالي بإبلاغ مركز الشرطة.وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال شرطة النجدة بلاغًا بالعثور على جثمان شاب، بقرية كفر وهب دائرة مركز قويسنا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث المركز بقيادة المقدم أحمد شمس لمعاينة مكان الواقعة.بالإنتقال والفحص تبين في المعلومات الأولية، أن الجثمان لشاب يدعى "أ، م، ع" 20 عاما، في الصف الثاني الثانوي الصناعي، مصاب بطلق ناري أدى إلى وفاته، والعثور على جثمانه بمنطقة زراعية في جناين بقرية كفر وهب، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.