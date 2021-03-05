365 إصابة جديدة بكورونا في أذريبجان

أعلنت السطات الصحية في أذربيجان، اليوم الجمعة، تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 236 ألفًا و12 مُصابًا.وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و235 حالة فور تسجيل ثلاث حالات وفاة منذ أمس الخميس.. مضيفة أن عدد المتعافين من المرض بلغ 229 ألفًا و442 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.وأشارت إلى أن أذربيجان أجرت 7779 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" على مدار أمس، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و635 و770 اختبارًا.يُشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب منذ بداية تفشي المرض حوالي 114 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من مليونين و530 ألف شخص.