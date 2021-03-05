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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: لا بُد من وقف «الحوثيين» للعمليات العسكرية في مأرب اليمنية

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:42 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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جدد المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركنج، موقف بلاده بضرورة وقف الحوثيين لجميع العمليات العسكرية في مأرب والامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار في اليمن والاستجابة للجهود الدولية الرامية لإيجاد حل سياسي ينهي الحرب في اليمن.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، لبحث تبعات استمرار التصعيد الحوثي في مأرب والجهود الرامية للتهدئة وتحقيق السلام في اليمن.

من جانبه، أكد وزير الخارجية اليمني، استمرار المليشيات الحوثية باستهداف المدنيين في مأرب متجاهلة الندءات الدولية وآخرها قرار المجلس الأمن رقم ٢٥٦٤، مشيرًا إلى أن العدوان الحوثي يواجه بإرادة صلبة من الجيش الوطني وأبناء القبائل، كما لفت إلى أن ذلك ليس دفاعًا عن اليمن وإنما دفاعًا عن أمن واستقرار المنطقة.

ونوه بن مبارك، بأن الحكومة اليمنية تمد يدها للسلام إذا وجدت شريكًا حقيقًا، داعيًا المليشيات الحوثية للانصياع لصوت العقل وتقديم مصلحة اليمنيين على أجندة إيران التدميرية في المنطقة.

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