«اتحاد المستثمرين»: «حياة كريمة» من المبادرات العظيمة للنهوض بالاقتصاد

أشاد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين ان الاتحاد بجمعياته مشاركة في هذه المبادرة من خلال المساهمة بتخفيض للمنتجات المقدمة من مصانع الاتحاد.وأضاف الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين لـ"الدستور"، أن الصناعة المصرية تأثرت منذ بدء أزمة كورونا مثل باقي دول العالم، ولكن الحكومة المصرية استطاعت التغلب على الآثار السلبية الناتجة الجائحة من خلال خطة التعايش مع الفيروس والعمل على استمرار عملية الإنتاج دون الضرر بصحة العمال والموظفين.وأشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن مبادرة حياة كريمة من المبادرات العظيمة للنهوض بالاقتصاد المحلى ورفع شأن حياة المواطن المصرى فى القوى والمراكز، فضلًا عن كونها تنشط حركة الصناعة والتجارة المحلية، والمشاركة في المبادرة ستنعش الصناعة المحلية.