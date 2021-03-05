5 معلومات يجب معرفتهم قبل اقتناء حيوان أليف

1- منزل دافئ

2- تعقيم الحيوانات الأليفة

3- غالبًا ما تكون العناية بالحيوانات البالغة أسهل بكثير

4- الحيوان لا ينسى الجميل

5- اقرأ عن السلالة الخاصة بك

كثيرًا من العائلات تُرحب بوجود الحيوان الأليف داخل المنزل، ويتم الاعتناء به بشكل كبير، دون معرفة أن هذا يدر عليهم بالفوائد حيث وجود الحيوان الأليف داخل المنزل يساعد في تعزيز مشاعر التعاون، وحب الآخر والثقة بالنفس.ووفقًا لموقع"littlethings" هناك 5 معلومات لابد من معرفتهم قبل اقتناء حيوان أليف.يمكن أن تشعر الحيوانات الأليفة أكثر مما تعتقد، ما عليك سوى إلقاء نظرة على جميع مقاطع الفيديو الخاصة بالأبطال العسكريين العائدين إلى ديارهم بعد أن خدموا في الخارج ولم شملهم مع كلابهم الحيوانات الأليفة التي كانت في الملاجئ لفترة طويلة، تجد مدى الدفء التى تشعر به هذه الحيوانات بمجرد لقاء أصحابهم، وكذلك مدى الدفء الذي يعم على المنزل ايضًا.يعد تعقيم حيواناتك الأليفة أو تحييدها أيضًا طريقة رائعة لمساعدتها على العيش لأطول فترة ممكنة.بحثت دراسة أجرتها جامعة جورجيا في 70000 مريض حيواني وخلصت إلى أن متوسط العمر المتوقع للكلاب الذكور المحايدة كان أطول بنسبة 13.8٪. كانت نسبة إناث الكلاب المعقمات أفضل، حيث تعيش أطول بنسبة 26.3 ٪ من الكلاب التي لم يتم تعقيمها.في بعض الملاجئ، يعتبر حتى الجرو البالغ من العمر نصف عام "بالغًا"، هناك دائمًا اندفاع كبير على الجراء لدرجة إهمال الكلاب الأكبر سنًا في كثير من الأحيان، لكن الكلاب الأكبر سنا رائعة.في بعض الأحيان يتخلى الناس عن الكلاب والقطط لأسباب أنانية. بالنسبة للكثيرين، لم يدركوا أن الحيوانات الأليفة هي التزام طويل الأمد وتعد القدرة على توفير منزل جديد لأحد هذه الكلاب التى بلا مأوى وسيلة لتكريم الحياة التي عاشوها من قبل، لكن حيوانك الأليف الجديد سيقدر الفصل الثاني في الحياة.أن تكون قادرًا على الاطلاع على مجموعة واسعة من الكلاب والقطط هو في الواقع متعة كبيرة، في حين أنه من المهم أن يكون لديك فكرة عامة عن السلالة التي ستعمل بشكل أفضل مع نمط حياتك، إلا أنه من الممتع أكثر أن تبحث طويلًا وصعبًا عن أفضل صديق جديد لك.