رئيس حكومة الوحدة الليبية يبحث هاتفيا مع ميركل مستجدات الوضع السياسي

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وسبل تعزيز علاقات التعاون المشترك.وأكد الدبيبة وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية الدور الإيجابي لألمانيا تجاه ليبيا من خلال قيادة موقف أوروبي موحد، وتبني فكرة مؤتمر برلين لإنهاء الصراع في ليبيا وأيضا دعمها لمسار الحوار السياسي الليبي.