5 حالات يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيها

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أولي جلساته العامة، يوم الإثنين المقبل، عقب توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللائحة الداخلية للمجلس.وطبقا للمادة (4) من الباب الأول: أحكام عامة من اللائحة، فقد يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في خمسة أمور وهي:- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.- مشروع الخاطة العامة للتنمية الإجتماعية والإقتصادية.- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحق السيادة.- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستورالتي تحال إلية من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.- ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.