«المنشآت الفندقية»: تكهين الفنادق العائمة القديمة ينشط الحركة السياحية

أشاد هشام الشاعر عضور مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، بقرار وزير السياحة الذي يسمح لأصحاب الفنادق العائمة القديمة غير المستغلة بالتقدم للوزارة بطلب تكهين، مع الحق في الحصول على ترخيص لفندق عائم جديد، كما يتيح هذا القرار للشركات المالكة حق ترخيص فندق جديد يتوافق مع المعايير والمواصفات الدولية والمعمول بالمواصفات الفندقية الجديدة.وأضاف الشاعر فى تصريحات لـ"ادستور" أن هذا القرار خرج إلى النور بعد العديد من الطلبات التى تقدم بها مالكى الفنادق العائمة بالحصول على رخص جديدة، لافتا إلى أن وجود فنادق جديدة مطبقة لكافة اشتراطات السلامة الصحية يصب فى صالح قطاع الضيافة المصرى، كما يدفع بالحركة السياحية لوجود استثمارات جديدة تضخ فى السوق الأمر الذى يجذب معه الاستثمارات الخارجية، كما أن مالكى الفنادق القديمة من حقهم أن يتقدموا بفنادقهم القديمة إلى قطاع المحليات لتكون منشآت ثابتة من مطاعم وغيرها تابعة إلى المحليات وليس إلى السياحة.وتبدأ الإدارة المركزية للفنادق العائمة بوزارة السياحة والآثار الأسبوع الجارى باستقبال طلبات أصحاب الفنادق القديمة بعد استيفاء الأوراق والمستندات الإدارية اللازمة، وبعد التأكد من عدم صدور قرار سابق بإلغاء الترخيص السياحي الصادر لها، أو استحقاق أية مديونيات عليها طرف البنوك والجهات الحكومية المختلفة، ويتم سداد الرسوم المقررة للتكهين.