الاتحاد التونسي: الرئيس وضع استقالة المشيشي شرطا لانطلاق الحوار الوطني

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم، أن الرئيس التونسى قيس سعيد وضع استقالة رئيس الحكومة كشرط للانطلاق في حوار وطني حول الأزمة السياسية الخانقة.وأوضح الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي أن الحوار الوطني بات مرتبطا، حسب ما يصله من إشارات من الرئاسة باستقالة رئيس الحكومة.وأضاف الطبوبى في حوار مطول لصحيفة الصباح التونسية، اليوم، أن الرئاسات الثلات مسؤولية الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، في ظل صعوبات اقتصادية واجتماعية متفاقمة.كما اعتبر الطبوبى أنه من البدع أن ينزل من يحكم إلى الشارع لاستعراض العضلات، في إشارة إلى مسيرة حركة النهضة السبت الماضي.وتابع الطبوبى أن هذه التحركات هي ضرب لمقومات الدولة، محذرا "أقول لمن يريد إسقاط الدولة، إن للدولة نساء ورجالا لن يدعوا ذلك يحصل وإن الاتحاد لن يبقى متفرجا، مذكرا بأنه ليس عاجزا عن حشد الشارع، ولكنه خير عدم سكب الزيت على النار"، وفق تعبيره.يذكر أن الاتحاد العام التونسي كان تقدم مطلع ديسمبر الماضي بمبادرة إلى الرئيس التونسى، لإنقاذ تونس من أزمتها، فأكد الرئيس بعد شهر قبوله بها، مشددا في الوقت عينه على عدم التحاور مع الفاسدين في إشارة الى حرب قلب تونس الذي يقبع رئيسه نبيل القروي في السجن.