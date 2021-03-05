رئيس جامعة طنطا: نسعي لرقمنة المستشفيات وزيادة قدراتها الاستيعابية

أكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أنه يسعى ومعه مجلس الجامعة إلى رقمنة المستشفيات الجامعية وزيادة قدرتها الاستيعابية وتقديم أفضل الخدمات للمرضى بمحافظات الدلتا، وميكنة مشروع العلاج على نفقة الدولة وتطوير العيادات الخارجية.وأضاف «زكي»، في تصريحات له اليوم الجمعة، أن هناك أولوية لتطوير منظومة الشمول المالى بالجامعة وإتمام مشروع التحول الرقمي ر ورقمنة خدمات التواصل الإداري وربط الإدارات المختلفة بالكليات إلكترونيًا، وإنشاء قواعد البيانات والمعلومات ودعم البنية التحتية التكنولوجية بمواصفات عالمية، وتقديم كافة التعاملات الخدمية والتعليمية والتدريبية إلكترونيًا.وكان مجلس الجامعة قد وافق فى جلسته الاخيرة على إعادة الهيكلة المالية لصناديق الحسابات المالية الخاصة بالجامعة، وذلك بهدف توحيد وتحديد أوجه الصرف.