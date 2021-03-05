«البترول» تحذر العاملين من «جروبات فيسبوك» الوهمية عن الوظائف

حذرت وزارة البترول والثروة المعدنية، العاملين بقطاع البترول عدم الانسياق وراء إحدى مجموعات (جروبات) التواصل الاجتماعي على موقع "فيسبوك"، والتي تتداول منشورات تطلب من العاملين الادلاء ببيانات شخصية ووظيفية تخصهم في نموذج لجمع البيانات، تجنبا لاستغلال هذه البيانات بشكل خاطئ ويعرض البيانات الخاصة للعاملين للتداول والاستغلال من جهات غير معلومة.وتؤكد الوزارة ان هذه المنشورات مجهولة المصدر وليس للوزارة أي صلة بها، كما تؤكد عدم مسؤوليتها عما ورد بها وتحذر من استخدام الشعار الخاص بالوزارة في أي منشورات غير صادرة عنها، وأنها تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مثل هذه المجموعات والصفحات مجهولة المصدر.