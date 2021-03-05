الشرطة الإيطالية تفكك عصابة دولية لتهريب البشر

نجحت الشرطة الإيطالية في تفكيك عصابة دولية لتهريب البشر، تردد أنها كانت تستقدم الأشخاص من سورية ومناطق الأكراد في العراق، وتدخلهم إلى ألمانيا وفرنسا ودول أخرى باستخدام وثائق هوية مزورة.وأفادت وكالة "أدنكرونوس" الإيطالية للأنباء بأنه تم القبض على خمسة أشخاص يشتبه في انتمائهم للعصابة، وذلك في مداهمات أمنية نفذتها الشرطة الإيطالية في شمال البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.وذكرت الوكالة أنه تم وضع مشتبه بهما آخرين قيد الإقامة الجبرية.وشملت المداهمات الأمنية عدة مدن في شمال إيطاليا، وهناك تحقيقات دولية جارية مع مشتبه بهم آخرين خارج البلاد.