إحلال وتجديد كشافات الإنارة بقرى بلطيم في كفر الشيخ

أكد اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، استمرار أعمال تجديد كشافات الإنارة، مع ضرورة عمل إحلال وتجديد لأعمدة الإنارة وتغيير الأسلاك المتهالكة وإنارة الشوارع، فضلًا عن شد الفرد الخامس من الكابلات الكهربائية المعزولة وربطها بعدادات التايمر بالمحولات الكهربائية لإنارة ليلًا.كما شدد رئيس بلطيم على أعمال صيانة الأعمدة الكهربائية والحامل والعوازل والشدات الخاصة بالإنارة العامة بنطاق قرية الساحل القبلى وتوابعها، حيث تم إحلال وتجديد لكشافات الإنارة بكشافات لليد جديدة فائقة الإضاءة الليلة والموفرة للطاقة الكهربائية بشكل عام، وسيتم تركيب الباقى تباعا حسب الخطة الموضوعة.جاء ذلك بحضور حسن عبدالحميد، رئيس الوحدة المحلية لقرية الساحل القبلى، وسكرتير الوحدة ومسئول الصيانة والكهرباء بالوحدة.