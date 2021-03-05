روسيا: 26 خرقًا لوقف إطلاق النار في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، رصد 26 خرقًا لنظام وقف إطلاق النار في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وذكرت الوزارة في بيان أوردته وسائل إعلام روسية، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 26 خرقًا، موضحة أنه تم رصد 13 خرقا في محافظة إدلب و5 في اللاذقية و6 في محافظة حماة واثنين في حلب، في حين رصد الجانب التركي 11 خرقا.