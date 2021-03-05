افتتاح 6 مساجد جديدة في البحيرة بتكلفة تخطت 10 ملايين جنيه

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدًا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح 6 مساجد جديدة بنطاق مراكز دمنهور والدلنجات وإيتاي البارود، بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين و780 ألف جنيه وهى، مسجد عوض حمد بقرية عوض حمد مركز دمنهور جهود ذاتية باشراف وزارة الأوقاف على مساحة 155 متر وبتكلفة إجمالية مليون جنيه، ومسجد على سعد بقرية على سعد منية عطية مرکز دمنهور جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحهة 310 متر وبتكلفة إجمالية 180 ألف جنيه.كما تم افتتاح مسجد التوبه بمدينة دمنهور عقب صیانته وترميمه بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف، على مساحة 580 مترًا، وبتكلفة 2 مليون جنيه، مسجد البكساوى بقرية البكساوى بمركز إيتاي البارود، من خلال الجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحه 530 متر وبتكلفه 2 مليون و500 الف جنيه، ومسجد حموده بقرية حمودة البستان الدلنجات بجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحه 210 متر وبتكلفه مليون و500 الف جنيه،و مسجد الشرقى بقرية جزایر عيسي الدلنجات جهود ذاتية باشراف وزارة الأوقاف على مساحه 842 متر وبتكلفه 3 مليون و600 الف جنيه.