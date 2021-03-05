صناديق الأسهم الأمريكية تسجل نزوح تدفقات 3.3 مليار دولار في أسبوع

أفادت "ليبر" بأن صناديق الأسهم في الولايات المتحدة سجلت نزوح تدفقات بقيمة 3.3 مليار دولار تدفقات، في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء.وأظهرت بيانات "ليبر" التي نُشرت أمس الخميس، أن صناديق السندات الأمريكية الخاضعة للضرائب استقطبت 8.2 مليار دولار، لتسجل دخول تدفقات للأسبوع الحادي عشر وأن صناديق سوق النقد جذبت 23.6 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات منذ مايو.وسجلت صناديق سندات البلديات في الولايات المتحدة نزوح 605 ملايين دولار، في أول خروج للتدفقات منذ نوفمبر.