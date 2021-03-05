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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار شرم الشيخ يستقبل 11 ألف راكب عبر 65 رحلة سياحية اليوم

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:30 م
جريدة الدستور
محمود السعدى
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يستقبل مطار شرم الشيخ الدولي، طوال اليوم الجمعة، 65 رحلة جوية داخلية ودولية، تابعة لمختلف شركات الطيران المصرية والأوروبية، لنقل حوالي 11 ألف راكب بمختلف الجنسيات، وذلك في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني، على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.

من جهتها، تواصل السلطات المختصة بمطار شرم الشيخ الدولي، تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية، والوقائية المتبعة بكل الرحلات بمرحلتي السفر والوصول، وذلك وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعالمين بالمطارات.

وكان مطار شرم الشيخ الدولي، قد حصل على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن التي يمنحها مجلس المطارات الدولي "ACI" ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات "AHA"، بما يضمن توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية، التي وضعها كل من مجلس المطارات الدولي "ACI" والمنظمة الدولية للطيران المدني "ICAO".

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