الكويت تدين استمرار هجمات الحوثى لاستهداف المدنیین بالسعودية

أدانت الكويت، الیوم الجمعة، بأشد العبارات، مواصلة المیلیشیات الحوثیة ارتكاب جرائمھا عبر الاستمرار في استھداف المدنیین والمناطق المدنیة في المملكة العربیة السعودیة بإطلاق الطائرات المسیرة المفخخة.وقالت وزارة الخارجیة الكويتية في بیان لھا، إن استمرار ھذه الجرائم یؤكد مواصلة ھذه المیلیشیات تصعیدھا الخطیر وعزمھا الإضرار بأمن المملكة العربیة السعودیة، وتقویض استقرار المنطقة وتحدیھا للقانون الدولي والإنساني وتجاھلھا الجھود الدولیة التي تبذل في سبیل إنھاء الصراع الدائر عبر التوصل إلى حل سیاسي، الأمر الذي یؤكد الحاجة الماسة إلى تحرك المجتمع الدولي، لاسیما مجلس الأمن للجم ھذه الجرائم ووضع حد لھا.واختتمت بیانھا بالتأكید على وقوف دولة الكویت التام إلى جانب الأشقاء في المملكة العربیة السعودیة ودعمھا في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنھا واستقرارھا وسیادتھا.وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير 4 أربع طائرات دون طيار فجر وصباح اليوم الجمعة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة العربية السعودية.وأوضح العميد المالكي، في بيان له أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.