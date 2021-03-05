بوتين يبحث مع الأمن القومي ضمان مصالح روسيا السياسية والاقتصادية

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث اليوم الجمعة، مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي ضمان مصالح روسيا في المجالين السياسي والاقتصادي الدولي.وذكرت الرئاسة الروسية، في بيان لها، أن الرئيس بوتين اقترح في مستهل اجتماعه مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي مناقشة قضية ضمان مصالح روسيا في مسائل التعاون الاقتصادي الدولي وفي المجال السياسي.وقال بوتين بهذا الصدد: «سيتم اليوم مناقشة عدد من القضايا على جدول الأعمال الدولي، وهي تتعلق بمسائل ضمان مصالح روسيا في مجال التعاون الاقتصادي الدولي وفي المجال السياسي».ومن جانبه، أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن التواصل المباشر لدى الرئيس بوتين بدأ في التزايد تدريجيًا مع الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية.