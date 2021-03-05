رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تخصيص قطعة أرض لصالح جامعة الدلتا التكنولوجية لإقامة مدينة جامعية

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:28 م
جريدة الدستور
ريم محمود _ آسراء جمال
طباعة
تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور علوى الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا حول تخصيص قطعة أرض بمساحة (1776م2) أملاك دولة بناحية كفور الرمل مركز قويسنا؛ لصالح جامعة الدلتا التكنولوجية؛ لإقامة مدينة جامعية لخدمة طلاب الجامعة عليها، كأول مدينة جامعية لطلاب وطالبات الجامعة.

وأشار التقرير إلى أن الهدف من إنشاء المدينة الحفاظ على الوقت، والمجهود الذي يعانيه الطلاب في السفر، وتمكينهم من الحفاظ على مستقبلهم التعليمي، واستقرار المنظومة التعليمية.

جدير بالذكر أن جامعات الدلتا التكنولوجية تعد ضمن ثلاث جامعات تكنولوجية أنشئت العام الماضي؛ لاستحداث مسار جديد للتعليم التطبيقي والتكنولوجى مواز لمسار التعليم الأكاديمى، وخلق جيل جديد قادر على استيعاب التكنولوجيات الحديثة، وتطورها لمواكبة سوق العمل، وتضم أربعة برامج دراسية تشمل: تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا المياكاتونكس، وهو مجال متعدد التخصصات يشمل مزيجا من العلوم الميكانيكية، والكهربائية، وعلوم الاتصالات، والتحكم، وعلوم الكمبيوتر، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الاوتوترونكس أي تنفيذ الإلكترونيات في مجال السيارات؛ لتحسين أدائها، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-3-2021

الأرصاد: طقس الجمعة شديد البرودة ليلا

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

كارثة في «نيل صدفا».. سقطت السيارة بـ7 ركاب فغرقوا جميعاً

الصور

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

image description

ضبط 18 طن سكر مدعم في مخزن ومصنع مشبك بدمياط

image description

انطلاق معرض للأثاث الدمياطي في أسيوط

image description

وفاة 3 أطفال وإصابة والديهم بالتسمم فى أسيوط

image description

اعتذار 50 طالبا عن دخول الامتحانات بكليات جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

ضبط خادمة سرقت سيارة شقيقة الفنانة روبي بالقاهرة

حقيقة تسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

خبير: العالم لم يقترب من حل لغز «كيف ظهر كورونا للوجود؟»

دراسة: لقاح سينوفاك قد لا ينتج أجساما مضادة كافية لدرء «كورونا البرازيلية»

السماح باستخدام لقاح «إبيفاك كورونا» لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا

دراسة: زيادة فى عدد النساء بمجالس إدارات الشركات المتوسطة فى ألمانيا

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

«جحا ثرى دي».. عرض مسرحي بثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط

«التراث الشعبي وتأثيره على الفن التشكيلي».. صالون ثقافي بالمنيا

صفاء النجار ومرفت يس وصفاء عبد المنعم في ضيافة «العربي الأوروبي للسينما والمسرح»

وصول فعاليات المسرح المتنقل لقرية مرسى حميرة بالشلاتين