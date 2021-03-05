فحص 22 ألف سيدة ضمن مبادرة الرئيس بكفر الشيخ

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، عن فحص 22305 سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعناية بصحة الأم والجنين، للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.جاء ذلك منذ انطلاق المبادرة في الخامس من شهر نوفمبر الماضي وحتى الآن.وأشارت «سلام»، إلى أن أعلى عدد من السيدات تم فحصه تم تسجيله في مركز دسوق، حيث تم فحص 3236 سيدة، تلاه مركز كفر الشيخ بعدد 3136 سيدة، وجاء مركز سيدي سالم في المركز الثالث بعدد 2889 سيدة تم فحصه.