أستراليا تحث الاتحاد الأوروبي على مراجعة قرار إيطاليا بمنع شحنة لقاحات

طلبت السلطات الأسترالية من الاتحاد الأوروبي مراجعة قرار اتخذته إيطاليا بمنع شحنة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا إلى أستراليا وتطرقت إلى المسألة في مكالمة سابقة مع كبير مسؤولي التجارة بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة.أبلغت إيطاليا المفوضية الأوروبية أنها سوف تمنع شحنة اللقاح، مستخدمة قاعدة جديدة تلزم الدول الأعضاء بإخطار المفوضية الأوروبية بقراراتهم لمنع صادرات لقاحات إلى خارج التكتل، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.ولم تعارض المفوضية الأوروبية قرار إيطاليا، بحسب ما ذكره مسؤول من الاتحاد الأوروبي. ورفضت الشركة التعقيب.وقال جريج هانت، وزير الصحة الأسترالي، للصحفيين: "أثارت أستراليا المسألة مع المفوضية الأوروبية من خلال قنوات متعددةوطلبنا من المفوضية الأوروبية مراجعة هذا القرار".