أمال أبو المجد تشارك منذر رياحنة في فيلم جديد

كشفت الفنانة الشابة أمال أبو المجد عن تعاقدها مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى للمشاركة في بطولة فيلم سينمائي جديد ينتمي إلى الأعمال الكوميدية الاستعراضية والمقرر أن يقوم ببطولته الفنان منذر رياحنة لتخوض بذلك أولى تجاربها التمثيلية في السينما.ورفضت أبو المجد الكشف عن تفاصيل دورها بالعمل مؤكدة أنه فيلم كوميدي استعراضي جديد من المنتظر أن يتم تصويره خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزا للطرح بدور العرض السينمائي في موسم عيد الأضحى المقبل.وأشارت إلى أن هذا الفيلم سيشارك فيه اكتر من نجم من نجوم السوشيال ميديا قد تم اختيارهم بعناية لهذا العمل، مشيرة إلى أنها بدأت في الحصول على كورسات تمثيل من خلال عدد من الورش المختصة وعلى رأسها ورشة مروة جبريل لصقل موهبتها في التمثيل.