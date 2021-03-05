انخافض الحركة الجوية للطائرات الخاصة بمطار القاهرة بسبب كورونا

كشفت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي، أن صالة رقم 4 والمخصصة للطائرات الخاصة تشهد خلال الآونة الأخيرة انخفاضا كبيرا في عمليات السفر والوصول، وذلك نتيجة استمرار انتشار وتحور فيروس كورونا بمختلف دول العالم.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الصالة رقم 4 بمطار القاهرة الدولي تشهد لأول مرة منذ سنوات طويلة انخفاض معدلات التشغيل، حيث تقلع خلال اليوم الواحد ما يقرب من رحلة أو رحلتين بمرحلتى السفر والوصول تابعين لبعض رجال الأعمل المصريين.وأشارت المصادر، إلى أن السلطات المختصة بصالة رقم 4 تواصل يوميا عمليات التعقيم والتطهير لكافة المنشات التابعة لها، فضلا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة الرحلات الجوية الخاصة التي تستبلها الصالة بمرحلتى السفر والوصول.