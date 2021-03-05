«التراث الشعبي وتأثيره على الفن التشكيلي».. صالون ثقافي بالمنيا

عقد الصالون الثقافي الثاني لفرع ثقافة المنيا بعنوان "التراث الشعبي وتأثيره علي الفن التشكيلي" بالتعاون مع نادي الأدب بقصر ثقافة المنيا، الصالون برئاسة الشاعر مختار عبد الفتاح رئيس نادى أدب المنيا، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على إثراء الحركة الأدبية والفكرية في ربوع الوطن.شهد الصالون افتتاح معرض للفن التشكيلي وتضمن مجموعة من الأعمال الفنية المتميزة لرواد القصر منهم الفنانة علياء كامل، عبد الرحمن عباس، أعقبه عقد محاضرة حول "التراث الشعبي وتأثيره على الفن التشكيلي" حاضر فيها الفنان الكبير حسن الشرق وتحدث عن تجربته الفنية مع التراث الشعبي وكيف أثرت البيئة المحيطة به في اعماله الفنية.حيث قال: "خلقت لنفسي عالما خاصا حرصت خلاله أن أكون خير سفيرا لبلدي ورغم رحلاتي ومعارضي التي أقمتها في بلاد العالم المختلفة وبحضور كبار الشخصيات والمسئولين، إلا أن انني حرصت على التراث في ارتداء الزى الريفي المصري البسيط والجلابية البلدي التي جذبت إلىّ زائري المعارض ووسائل الإعلام العالمية وايضا لغته العامية، وكذلك لوحاتي التي تجسد ليالي ألف ليلة وليلة من واقع التراث الشعبي، والسيرة الهلالية ولوحاتي التي تعكس العادات والتقاليد بالتراث الصعيدي كسبوع المولود، والزار وليلة الحنة وغيرها، وعن تأثره بالشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، وتأثره بحكايات الجدة والتراث الفلاحي، وما هي المحطات الى توقف عليها، والمعارض العالمية التي شارك فيها".تحدث الكاتب والباحث جلال عابدين محمد عن تنوع ثقافتنا المصرية، والتراث القديم، ومشواره مع الأطلس وتطوره، وأن التراث الشعبي لكل منطقة يعتبر انعكاسا لتاريخها وحضورها المرحلي في تراكمات الزمن والحياة، وهو مصدر لإثبات ثقافتنا وهويتنا وحضارتنا المتميزة، حيث أنه أساس الحاضر والمستقبل وتفاعل الأجداد والاباء مع الأبناء، وأكد عابدين على أهمية الحفاظ على التراث الذي يعتبر ذاكرة الشعوب وتوظيف الفن التشكيلي كأداة فعالة في تدوين التراث، وإن التعامل مع التراث والفنان وتأثيراته التشكيلية يعد بحثا معرفيا ووجدان انتماء كامل التواصل بين الفنان وبيئته وهوية انتمائه.أعقب ذلك أمسية شعرية لنخبة من كبار الشعراء والمبدعين أدارها الشاعر مختار عبد الفتاح، شارك بها نخبة من الشعراء وهم على محيي، إبراهيم ضاحي، أيمن عبد الباسط، كرم فؤاد، عماد المأمور، محمد مصطفى، شوقية كامل، انتصار شاهين.وعلى هامش المهرجان كرم مدير عام الفرع وضيوف الصالون الفائزين في مسابقة الرسم للأطفال عن موضوع "كوفيد ١٩" الفائز الأول محمد احمد صلاح، الفائز الثاني ياسين محمد عبد المنعم، والثالث سيف أبو خالد قطب، وفى الختام قدمت فرقة المنيا للموسيقى العربية عرض فنى وكوكتيل من الأغاني منها "موشح السمع"، والراح أداء جماعي، "الناس المغرمين" لمصطفى درويش، "بعيد عنك" تغنت بها شيماء محمد، "كل ده كان ليه" لحسام صبري، "سهر الليالي" جماعي مع المايسترو أحمد الدسوقي.