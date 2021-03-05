الأحد.. صرف معاشات شريحة أكثر من 2000 جنيه

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعد غدا الأحد، صرف معاشات مارس للشريحة الثالثة البالغ عددها مليون و700 ألف لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه.وأكدت هيئة التأمينات عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم الانتهاء من صرف معاشات الشريحين الأولى والثانية، حيث بدا صرف معاشات شهر مارس، الأحد الماضي، لنحو 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 18 مليار جنيه، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع التكدس والزحام.وأعلنت هيئة التأمين الإجتماعي، أنه لتحقيق رغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي لأصحاب المعاشات قامت بوضع خطة طموحة لدمجهم في القطاع المصرفي، من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تحمل علامات القبول الوطنية "ميزة".