11 هدفا لمشروع قانون الموارد المائية المقدم لـ«النواب»

جاء مشروع قانون الموارد المائية والري المقدم من الحكومة للبرلمان، والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، متضمنا عدة أهداف ـدعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وضمان عدالة توزيعها.وتضمنت أهداف القانون، حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرارا وزاريا، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وكذلك حظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة.كما تضمن القانون الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية)، مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجال الزراعة.كما يهدف القانون لحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول، أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية، والاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائي، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول،أو أعمال لحجز الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.