صفاء النجار ومرفت يس وصفاء عبد المنعم في ضيافة «العربي الأوروبي للسينما والمسرح»

يستضيف المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، وبالتعاون مع موقع صدى ذاكرة القصة القصيرة المصرية، الكاتبة القاصة والروائية صفاء النجار، والناقدة القاصة مرفت يس، والكاتبة القاصة صفاء عبد المنعم.يقدم الفعالية الكاتب حميد عقبي، ويأتي ذلك في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وذلك في الساعة الثالثة عصر يوم الأثنين الموافق 8 من مارس، وجاء عبر ترشيح من الناقد والروائي سيد الوكيل، مؤسس موقع صدي ذاكرة القصة المصرية، وبالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للسينما للمسرح.و قد رحب الروائي، مؤسس موقع صدى ذاكرة القصة المصرية بمجموعة من الشاعرات مشاركتهم في الاحتفالية منهم وفاء سليم، لودي شمس الدين، ونادية الملاح، وحكمت حسن.