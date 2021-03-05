«التدفئة القاتلة».. الهروب من «البرد» يُنهي حياة عجوز داخل منزله بالفيوم

لقي مواطن في التسعين من عمره، مصرعه إثر نشوب حريق في منزله المكون من غرفة واحدة أثناء إشعال النيران في بعض الأخشاب للتدفئة.تلقى مرفق إسعاف الفيوم، إخطارًا يبنشوب حريق بمنزل بقرية سنهور بمركز سنورس ووجود جثة لمواطن، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ.وتبين أن المنزل مكون من غرفة واحدة، وكان صاحبه ويدعى «أحمد.م.ع»، يبلغ من العمر 90 عامًا، يشعل النيران ببعض الأخشاب بغرض التدفئة، فاشتعلت بمنزله وأصيب بحروق تسببت في وفاته.وتم نقل الجثة لمستشفي سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.