الغردقة تستقبل أول فوج سياحي ليتواني منذ وقف رحلات الطيران بسبب كورونا

استقبلت فنادق مدينة الغردقة بمحافظة البحرالاحمر، عددًا من السائحين من دولة ليتوانيا بالورد والشيكولاته ومشروبات الضيافة، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، بعد عودة السياحة الليتوانية لأول مرة منذ جائحة كورونا عقب توقف دام لأكثر من عام إلى أن توقف حركة الطيران والرحلات السياحية في عدد من الدول الأوروبية، وتوقف حركة الطيران.واستأنفت شركة الطيران اللتوانية getjet airlines رحلاتها الجوية إلى مطار الغردقة الدولي حيث استقبل المطار الغردقة أولى الرحلات القادمة من لتوانيا وعلى متنها 180 راكبا، وذلك عقب توقفها لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا العالمية والتى تسببت فى توقف العديد من الرحلات الجوية العالمية.وأجرت سلطات مطار الغردقة بإستقبال الطائرة طبقًا للبرتوكول بتقليد رش المياه المتبع فى أجواء الترحيب والاستقبال لأول رحله طيران قادمة من مطار فيلنوس إلي مدينة الغردقة أحد المناطق السياحية المصرية الهامة، حيث قامت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بتقديم الخدمة الأرضية والمناولة للطائرة، كما قام فريق العلاقات العامة بالمطار بإستقبال الركاب بالورود وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية المتبعة.من جهته أكد أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، أن شركة الطيران اللتوانية ستقوم بتسيير ثلاث رحلات أسبوعيًا الي مطار الغردقة.،وذلك ضوء جهود وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لتنشيط الحركة السياحية والجوية الي المقاصد المصرية وتأكيدا علي التزام المطارات المصرية بتعليمات السفر الصحي الآمن. لافتا إلى إلى أن منظمتي السياحة والصحة العالمية أشادت بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها مصر في مواجهة فيروس كورونا المستجد.